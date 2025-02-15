تلبية لدعوة نيجيرفان بارزاني.. وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة إقليم كوردستان

التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت 15 شباط / فبراير 2025، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إطار برنامج مؤتمر ميونخ للأمن.

وخلال الاجتماع، تم التباحث حول العلاقات الاستراتيجية للولايات المتحدة مع العراق وإقليم كوردستان، واستمرار التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع الأمنية، ومخاطر الإرهاب، وسبل مواجهة تهديدات تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن شكر وتقدير إقليم كوردستان للدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة للعراق وإقليم كوردستان، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، كما شدد على أهمية استمرار التعاون المشترك مع الولايات المتحدة.

ودعا نيجيرفان بارزاني وزير الخارجية الأمريكي لحضور مراسم افتتاح المبنى الجديد للقنصلية العامة الأمريكية في أربيل، فيما أبدى الوزير الأمريكي سعادته بالمشاركة في المراسم.

وأكد ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة بصفة حليف لعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، وجدد التزام بلاده بمواصلة دعم الاستقرار، مشيراً إلى أهمية استمرار التعاون الأمني والعسكري المشترك لمواجهة التحديات وتعزيز التنمية الاقتصادية والإعمار.

كما تناول الاجتماع آخر التطورات في المنطقة، وخاصة في سوريا، ووضع الكورد هناك.

كما اجتمع نيجيرفان بارزاني، اليوم، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إليسا سلوتكين على هامش مؤتمر ميونخ، وفقاً لبيان صادر لرئاسة الإقليم.

وبحث الجانبان خلال اجتماعهما، بحسب البيان، علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع، ومستجدات الحرب على الإرهاب، وجهود التحالف الدولي لمواجهة تهديدات داعش.

وأضاف البيان أن نيجيرفان بارزاني عن تقديره للدعم الأمريكي للعراق وإقليم كوردستان، وخاصة في مجال تدريب قوات البيشمركة وتعزيز قدراتها في إطار التحالف الدولي.

كما وأكد على ضرورة استمرار هذا الدعم من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جهتها، أكدت السيناتور إليسا سلوتكين، حسب البيان، استمرار المساندة الأمريكية لإقليم كوردستان، منوهة بأهمية التنسيق الأمني المشترك لتحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة.

وأشار البيان إلى أن التطورات السياسية والأمنية في العراق وسوريا، ومجموعة مسائل ذات الاهتمام المشترك، شغلت محوراً آخر للاجتماع.

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