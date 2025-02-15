“وفد إيمرالي” يصل إلى إقليم كوردستان للقاء الرئيس بارزاني

وصل وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب إلى إيمرالي، اليوم السبت، إلى إقليم كوردستان، وفق ما أفاد مراسل كوردستان 24 هوشمند صادق.

ومن المقرر أن يجتمع الوفد يوم غدٍ الأحد، بالرئيس بارزاني لبحث عملية السلام الجديدة في تركيا وشمال كوردستان.

الوفد، الذي يتكون من بروين بولدان وسري سريا أوندر، عقد حتى الآن اجتماعين في جزيرة إمرالي مع عبد الله أوجلان، الزعيم السجين لحزب العمال الكوردستاني (PKK)، حول عملية السلام الجديدة في تركيا وشمال كوردستان.

وأمس الجمعة، أكدت عضو وفد الحزب، بروين بولدان، أهمية اللقاء مع الرئيس مسعود بارزاني والاستماع إلى آرائه حول عملية السلام.

مشددةً على أن مقترحات الرئيس بارزاني بشأن العملية ستؤخذ بعين الاعتبار، ومن ثم سيتم نقلها إلى عبد الله أوجلان.

وقالت بولدان ، إن “وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب يعتزم القيام بزيارة مهمة إلى أربيل، للقاء الرئيس مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وأوضحت بولدان في تصريح خاص لـ كوردستان24 أن “الوفد سيناقش خلال اللقاءين عملية السلام الجديدة” في تركيا.

مشيرةً إلى أن “عبد الله أوجلان، خلال محادثتين سابقتين مع الوفد، شدد على أهمية الاجتماع بالرئيس مسعود بارزاني والاطلاع على آرائه بشأن العملية”.

وبعد عقد لقاءين مع عبد الله أوجلان، صرحت بولدان لـ كوردستان24، بأنه “حتى الآن لم يتم تحديد موعد لزيارة سجن إيمرالي، ومن المتوقع أن يوجه أوجلان دعوة، لكن موعد هذه الدعوة لم يُحدد بعد”.

وفي وقتٍ سابق، قال الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تونجر باكيرهان، إن الزعيم التاريخي لحزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان “سيوجه نداءً تاريخياً في الأيام المقبلة” لحل دائم للقضية الكوردية في تركيا.

ويقول مراقبون إن أوجلان البالغ 75 عاماً قد يدعو إلى إنهاء الكفاح المسلح في 15 شباط/فبراير، في الذكرى السنوية لأسره عام 1999 في نيروبي.

وأكّد باكيرهان أمام نواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في البرلمان، “كل شيء الآن في يد أردوغان.. هذه فرصتك لأن تصنع التاريخ يا سيد أردوغان”.

وفي الخريف الماضي، تواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه القومي الرئيسي مع أوجلان، المسجون منذ العام 1999 على جزيرة قبالة إسطنبول، ملمحين إلى احتمال إطلاق سراحه إذا دعا مقاتلي العمال الكوردستاني إلى إلقاء أسلحتهم.

وقال أوجلان في نهاية كانون الأول/ديسمبر إنه “عازم” على مواصلة الحوار مع أنقرة من منطلق “المسؤولية التاريخية”، وفقاً لنواب من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب التقوه.

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