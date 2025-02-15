“مشاكل في الميزانية”.. الهجرة العراقية تقترح ايقاف إعادة عوائل داعش من مخيم الهول

اقترحت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية على الجهات الأمنية وقف إعادة عوائل تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في نينوى، بسبب “مشاكل في الميزانية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية علي عباس، لشبكة رووداو الإعلامية، إنهم قدموا هذا الاقتراح إلى الجهات المعنية بعد عودة القافلة رقم 21 من عوائل مسلحي داعش السابقين، وقد أعيدت تلك القافلة في 9 شباط.

يقع المخيم تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظة الحسكة في كوردستان سوريا.

يتم نقل هؤلاء الأشخاص إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، لإعادة تأهيلهم، قبل إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية في المحافظات ذات الأغلبية السنية.

وأوضح علي عباس أن “سبب هذا الطلب هو عدم وجود ميزانية كافية لعملية إعادة التأهيل في مخيم الجدعة”، كما أن الميزانية اللازمة غير متوفرة لدى وزارتهم، وأن المنظمات التي لديها مشاريع في الجدعة تواجه مشاكل في أنشطتها بسبب تعليق المساعدات الأميركية.

في 20 كانون الثاني 2025، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعليق جميع المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

يوجد الآن أكثر من 15 ألف عراقي من عوائل مسلحي داعش في مخيم الهول، و3500 آخرين عادوا إلى مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إلى أن اقتراحهم بوقف إعادة عوائل مسلحي داعش هو لفترة، حتى يتم إيجاد حل لمشكلة الميزانية، وأحد الحلول هو أن تقوم الحكومة بتحويل الأموال من قطاع آخر إلى ميزانية وزارتهم.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية