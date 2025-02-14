“لاعبون مهمون بالمنطقة”.. مؤتمر ميونخ الدولي يؤكد أهمية مشاركة كوردستان الدائمية

انطلق مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ 61 بمشاركة 60 رئيس دولة ورئيس وزراء وحوالي 150 وزير دفاع وخارجية وداخلية من مختلف الدول، ومن بينهم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

ووصل رئيس إقليم كوردستان إلى ألمانيا مساء أمس الخميس للمشاركة في المؤتمر، وسيعقد خلال أيامه الثلاثة لقاءات واجتماعات مع عدد من القادة وكبار المسؤولين في الدول المشاركة في المؤتمر، وسيناقش علاقات إقليم كوردستان والعراق مع الدول، وآخر التطورات في في الشرق الأوسط.

يُعد مؤتمر ميونخ للأمن أحد أهم الفعاليات الأمنية العالمية، إذ يُعقد سنوياً في ميونخ منذ عام 1963، مستقطباً مئات الشخصيات الدولية البارزة لمناقشة أبرز التحديات والمخاطر التي تهدد الأمن العالمي.

أكبر حدث سياسي في العالم

المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، قال لشبكة رووداو الاعلامية إن “مؤتمر ميونخ هو أكبر حدث سياسي في العالم لهذا العام، حيث تستضيفه ألمانيا وبدور من الاتحاد الأوروبي، يجمع رؤساء وقادة معظم دول العالم حول طاولة واحدة لإيجاد رؤى وحلول مشتركة للقضايا والمشاكل”.

كوردستان “لاعب مهم بالمنطقة”

بدوره، قال رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن كريستوف هويسكن، لشبكة رووداو الاعلامية إنه “ولسنوات عديدة، شارك ممثلو حكومة الإقليم في مؤتمر ميونخ للأمن، لأنهم لاعبون مهمون في المنطقة”.

وتوقّع من رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وكروغندورف أن “يعرضوا مواقفهم، لأن لديهم خبرة كبيرة في الحرب ضد داعش”.

وتابع كريستوف هويسكن أن “ما أجده مهماً للغاية هو أنهم مازالوا يلعبون دوراً بناءً في جهود إعادة تنظيم الدولة السورية”، معرباً عن أمله “بشدة أن يصبح الكورد والمناطق الكوردية جزءاً لا يتجزأ من سوريا، حيث تكون حقوق الكورد، الذين سيصبحون أقلية في سوريا، محمية بموجب القانون الدولي.”

يتزامن مؤتمر ميونخ لهذا العام مع صعود اليمين المتشدد في أوروبا، والانتخابات المبكرة في ألمانيا، وبداية ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاقتصادية على الاتحاد الأوروبي.

على الرغم من أن حرب السنوات الثلاث في أوكرانيا والتقدم الروسي في أوروبا الشرقية قد أزعجت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن التركيز والاهتمام الرئيسي للاتحاد لايزال على التطورات في الشرق الأوسط، وهم يريدون ألا يفقدوا توازن القوى وموقعهم العميق في المنطقة.

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