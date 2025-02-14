وزير الدفاع الألماني: تعزيز التعاون المشترك مع إقليم كوردستان ضروري لمواجهة الإرهاب

خلال لقائه مع رئيس إقليم كوردستان

التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، مع وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في إطار برنامج عمله في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث أكد الأخير أن تعزيز التعاون المشترك بين بلاده والإقليم ضروري لمواجهة الإرهاب.

وناقش الجانبان خلال اللقاء علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان وعلاقات أربيل وبغداد، وتبادلا وجهات النظر حول تهديدات داعش وتطورات الأوضاع في المنطقة خاصة في سوريا.

وأعرب نيجيرفان بارزاني عن تقدير إقليم كوردستان للمساعدة والدعم الألماني للعراق وإقليم كوردستان، مؤكداً على أهمية وحاجة إقليم كوردستان لاستمرار هذه المساعدات.

من جهته، جدد وزير الدفاع الألماني التزام ألمانيا بدعم إقليم كوردستان، وعدّ تعزيز التعاون المشترك لألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان ضرورياً لمواجهة الإرهاب.

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