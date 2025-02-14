مسرور بارزاني للعربية: لا وجود لاسرائيليين في إقليم كوردستان

أكد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان ان الاتهامات الموجهة لاقليم كوردستان بوجود اسرائيليين في الاقليم بعيدة كل البعد عن الحقيقة وهي مجرد ذرائع لمهاجمة إقليم كوردستان، وذلك في مقابلة متلفزة مع قناة العربية والتي سثبت مساء اليوم الجمعة عند الساعة السابعة بتوقيت أربيل.

وقال مسرور بارزاني في المقابلة التلفزيونية، “للأسف أغلب الاتهامات الموجهة لاقليم كوردستان تأتي من أشخاص ليس لديهم أي مبرر لمهاجمة كوردستان، وهم يطلقون هذه الاتهامات لتبرير أفعالهم السيئة وهجماتهم التي لا أساس لها من الصحة ضد إقليم كوردستان”.

وفيما يتعلق بالوضع الكوردي في سوريا، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان “لا أعرف ما الذي حدث بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق، لذلك ليس لدي أي تعليق عليه، لكني اعتقد ان دمشق يجب ان تجري محادثات مع جميع الاطراف الكوردية، وليس فقط قوات سوريا الديمقراطية”.

أما حول تواجد قوات التحالف الدولي في إقليم كوردستان، قال مسرور بارزاني “أبدينا استعداد إقليم كوردستان لاستقبال قوات التحالف في المنطقة، لشعورنا بالتهديدات الامنية والتحديات التي تواجه الجميع”.

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