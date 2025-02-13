نيجيرفان بارزاني يصل الى المانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

أعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، أن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وصل إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة اليوم الخميس (13 شباط 2025) بحسب موقع الرئاسة أن “الرئيس نيجيرفان بارزاني، وخلال أيام المؤتمر الثلاثة، سيعقد عدة لقاءات واجتماعات مع عدد من القادة وكبار المسؤولين في الدول المشاركة في المؤتمر، وسيناقش علاقات إقليم كوردستان والعراق مع الدول، وآخر التطورات في المنطقة، ويتبادل وجهات النظر”.

يُعدّ مؤتمر ميونخ للأمن أحد أبرز الملتقيات السنوية على مستوى العالم، حيث يجمع كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء في مجالات الدفاع والأمن والسياسة الخارجية.

كما يُناقش المؤتمر التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي، من ضمنها قضايا الإرهاب والنزاعات المسلحة وانتشار الأسلحة والتغير المناخي وانعكاساته على الأمن العالمي.

ينعقد المؤتمر بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع، فضلاً عن مجموعة من الخبراء وصنّاع القرار في مجالات السياسة والدبلوماسية والأمن.

وسبق لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أن شارك في دورات المؤتمر السابقة، اشار خلالها الى أهمية تكثيف الجهود لحماية المكتسبات الأمنية في المنطقة، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بما يصب في مصلحة شعوب الإقليم والعراق ككل.

وأُقيمت أولى دورات المؤتمر في عام 1963 تحت اسم “لقاء العلوم الدفاعية”، ليصبح فيما بعد من أهم المنصّات الدولية لمناقشة القضايا الأمنية والسياسية.

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