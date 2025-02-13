أبدى ملاحظات حول الأوضاع السياسية.. مسعود بارزاني يستقبل وفداً من البرلمان الاتحادي في أربيل

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ضرورة الالتزام بمبادئ الشراكة والتوافق بين بغداد وأربيل، فيما أبدى ملاحظات عديدة حول الأمن الوطني.

واستقبل مسعود بارزاني، اليوم الخميس الموافق 13 شباط 2025، وفداً من مجلس النواب العراقي، في مقره بمصيف صلاح الدين، ضمّ أعضاء الفريق النيابي لإعداد استراتيجية الأمن الوطني، برئاسة عضو مجلس النواب العراقي جواد البولاني.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس حزب الديمقراطي الكوردستاني، “طلب الوفد خلال اللقاء من الرئيس بارزاني تقديم رؤيته وملاحظاته حول عمل الفريق واستراتيجية الأمن الوطني”.

وقال البيان: “ثمّن الرئيس بارزاني جهود الفريق النيابي لإعداد استراتيجية الأمن الوطني، وأبدى ما يلزم من مشورة وملاحظات فيما يتعلق بالأوضاع السياسية”، مؤكداً على “ضرورة التزام مؤسسات الدولة بمبادئ الشراكة والتوازن والتوافق في إطار العمل بالدستور”.

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