رئيس الحكومة يجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الإمارات

اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 13 شباط (فبراير) 2025، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.

وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، جرى التأكيد على تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات في شتى المجالات.

وجاء ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الموسعة التي يعقدها رئيس الحكومة مع عدد من الزعماء والقادة وكبار المسؤولين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى لقاءات مع قيادات بارزة في القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين من المنطقة والعالم، خلال مشاركته القمة العالمية للحكومات في دبي.

اللقاءات تتمحور حول سبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان ومختلف الدول والجهات المشاركة، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيّما المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

وتأتي مشاركة وفد إقليم كوردستان برئاسة رئيس الحكومة تأكيداً على حرص حكومة الإقليم على الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة، وتعزيزاً لدور الإقليم شريكاً فاعلاً وموثوقاً به في المجتمع الدولي.

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