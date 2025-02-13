العثور على رفات 17 من شهداء البيشمركه في مقبرة جماعية قرب الحويجة



أعلنت مديرة قسم المقابر الجماعية في دائرة الطب العدلي، عن العثور على مقبرة جماعية قرب قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، تضم رفات 17 من شهداء قوات البيشمركة استشهدوا على يد إرهابيي تنظيم داعش، بعد أن وقعوا في الأسر.

وقالت ياسمين منذر مديرة قسم المقابر الجماعية في دائرة الطب العدلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس 13/2/2025: “تم العثور على مقبرة جماعية في قاعدة البكارة العسكرية قرب قضاء الحويجة جنوبي كركوك، تضم رفات 17 من مقاتلي قوات البيشمركة وقعوا ضحايا على يد مسلحي تنظيم داعش”.

وأضافت: “تم اخذ عينات الدم من عدد من أقارب شهداء البيشمركه في أربيل، لفحصها وتحديد هوية الضحايا”.

وتشير التوقعات إلى أن رفات البيشمركة التي تم العثور عليها اليوم، قد استشهدوا حينما احتل تنظيم داعش الارهابي هذه المنطقة عام 2015، وتصدت لهم قوات البيشمركه.

يذكر أنه عام 2015 وفي منطقة مكتب خالد جنوبي كركوك، التي كانت آخر نقطة فاصلة بين قوات البيشمركه وإرهابيي داعش، وقع 17 بيشمركه أسرى بيد التنظيم الارهابي، والذي قام بوضعهم في أقفاص والتجول بهم في شوارع قضاء الحويجة، واليوم بعد مرور 17 عاما على هذه الجريمة الوحشية، تم العثور على رفاتهم في مقبرة جماعية بمنطقة البكارة.

ووقع عدد من البيشمركه أسرى، خلال المعارك مع إرهابيي داعش، حيث عرض التنظيم الارهابي في مقاطع فيديو مشاهد استشهاد عدد منهم، والبعض الآخر منهم مازال مصيرهم مجهولا.

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