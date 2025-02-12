فبراير 13, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 12 شباط / فبراير 2025، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيتشن.

وناقش اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية، وآخر المستجدات والتغيرات في المنطقة، إلى جانب أوضاع الشعب الكوردي في سوريا، والتحديات التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

وشهد اللقاء أيضاً تبادل وجهات النظر حول خطوات تشكيل الكابينة المقبلة لحكومة إقليم كوردستان، بالإضافة إلى القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

جدير بالذكر أن السفير البريطاني لدى العراق، الذي انتهت مهام عمله في البلاد، زار الرئيس بارزاني لتوديعه، وقد تمنى له الرئيس بارزاني التوفيق والنجاح.

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