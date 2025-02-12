فبراير 13, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

إقليم كوردستان والإمارات يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير القدرات الإدارية وتبادل الخبرات

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فى :أخبار عــامة
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إقليم كوردستان والإمارات يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير القدرات الإدارية وتبادل الخبرات

شهدت القمة العالمية للحكومات في دبي، اليوم الأربعاء 12 شباط / فبراير 2025، توقيع مذكرة تفاهم بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تحت إشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ووزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد القرقاوي.

وتأتي المذكرة، التي تمتد لخمس سنوات قادمة، تجديداً لاتفاقية سابقة، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الحوكمة، وتبادل الخبرات لتطوير الأداء الحكومي، وتنمية القدرات البشرية في المؤسسات الحكومية بالإقليم، مستفيدةً من التجربة الإماراتية المتقدمة بهذا المجال.

https://twitter.com/i/status/1889693307732680840

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