إقليم كوردستان يشدد على ضمان حصته من القروض اليابانية للعراق

السفير الياباني لدى العراق زار ممثلية حكومة الاقليم في بغداد

زار السفير الياباني لدى العراق آكيرا إندوا برفقة السكرتير الثاني في السفارة توموهيرو ماتسوشيما ، اليوم الأربعاء ، ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد ، حيث كان في استقبالهم رئيس الممثلية فارس عيسى.

وتم خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، لاسيما بعد التغيير الحاصل في سوريا وتداعياته على دول المنطقة.

العلاقات بين اربيل وبغداد، كان المحور الآخر من اللقاء، حيث اكد الجانبان على ضرورة استمرار الحوار و حل جميع المشاكل العالقة وفق الدستور والقانون.

كما تم بحث القروض اليابانية للعراق، حيث اكد رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان على ضرورة تضمين حصة اقليم كوردستان من تلك القروض، عبر منظمة جايكا اليابانية.

وشدد عيسى خلال اللقاء، على استمرار تنفيذ الخطط والمشاريع العمرانية والخدمية من قبل حكومة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، داعيًا الشركات اليابانية للإسهام في تنفيذ تلك المشاريع، نظرًا لخبراتها المميزة في المجالات المختلفة.

من جانبه، اشاد السفير الياباني في العراق، بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة اقليم كوردستان والتعاطي الإيجابي في علاقاتها مع الحكومة الأتحادية ودول المنطقة والعالم.

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