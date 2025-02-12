توقيع اتفاقية بين اقليم كوردستان وايطاليا لزيادة انتاج وتسويق زيت الزيتون

أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان عن توقيع مذكرة تفاهم مع إيطاليا لزيادة الاهتمام بمنتجات البستنة وزيادة انتاج وتسويق زيت الزيتون من اقليم كوردستان.

بدعوة من وزارة الخارجية الإيطالية، شارك وفد من حكومة إقليم كوردستان وفريق فني من وزارة الزراعة في المنتدى الاقتصادي في إيطاليا لمدة يومين.

ضم وفد إقليم كوردستان سفين دزيي رئيس دائرة العلاقات الخارجية، ومحمد شكري رئيس هيئة الاستثمار وممثل رئيس وزراء إقليم كوردستان.

وقال هيوا علي، المتحدث باسم وزارة الزراعة، لشبكة رووداو الإعلامية يوم الأربعاء (12 شباط 2025) إن “المنتدى شهد حضور مسؤولين من الحكومة الإيطالية وغرف التجارة وعدد كبير من المستثمرين الكوردستانيين والإيطاليين، حيث يولي الطرفان أهمية للتعاون والتنسيق الثنائي”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة: “اليوم، تبدأ خطوة مهمة للغاية لدعم القطاع الزراعي في إقليم كوردستان بين إقليم كوردستان وإيطاليا، وهي توقيع اتفاقية بين وزارة الزراعة في إقليم كوردستان والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في منطقة البحر المتوسط في باري.”

وأشار إلى أن “الاتفاقية بعنوان تعزيز المناطق الريفية في إقليم كوردستان من خلال التنمية المستدامة لزيت الزيتون”.

وبحسب هيوا علي، فإن الهدف من هذه الاتفاقية هو الاهتمام بقطاع البستنة في المناطق الريفية في إقليم كوردستان، لتحسين جودة الزيتون، وتطوير سلسلة قيمة الزيتون من الإنتاج إلى التصنيع وإنتاج زيت الزيتون وتسويقه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة: “بعد عودة الوفد، سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية على الفور”.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه وزير الزراعة بيگرد طالباني أمس أن “مسؤولي الحكومة وأصحاب الشركات الإيطالية لديهم رؤية جيدة جداً حول التحول الاقتصادي والزراعة والاستثمار في إقليم كوردستان”.

وأشارت وزير الزراعة إلى أن الإيطاليين أعربوا عن استعدادهم لاتخاذ المزيد من الخطوات تجاه إقليم كوردستان، خاصة في دعم توفير المعدات والمستلزمات الزراعية وإدخال أنظمة ري متطورة، وتصنيع وتسويق المنتجات المحلية لمزارعي إقليم كوردستان، وكذلك الاهتمام بستراتيجية إدارة الموارد المائية في إقليم كوردستان، من خلال نقل تجربة إيطاليا في كيفية بناء السدود والبرك ومشاريع الري.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية