استعدادات في عاصمة الإقليم لإطلاق كتاب “أربيل في قائمة المدن المقدسة”

تستعد أربيل عاصمة إقليم كوردستان لإطلاق كتاب “أربيل في قائمة المدن المقدسة” الذي يتناول تاريخ المدينة وحاضرها ليكون مرجعاً للباحثين.

وذكرت إدارة المحافظة في بيان، أن محافظ أربيل أوميد خوشناو، عقد اجتماعاً تحضيرياً لتنظيم حفل إطلاق كتاب “أربيل في قائمة المدن المقدسة”، مع مسؤول الفرع 16 للحزب الديمقراطي الكوردستاني، آري نانكلي، ورئيس الهلال الأحمر فرع أربيل، إحسان صادق، ومديرة مركز “EJCC” لمحافظة أربيل، ناز جلال، إلى جانب المشرفة على الكتاب، خانزاد مام وسو، ومؤلف الكتاب، ميران أربيلي.

ويُعد كتاب “أربيل في قائمة المدن المقدسة” موسوعة وثائقية شاملة تقدم معلومات عامة عن مدينة أربيل، وقد أُعدّ من خلال تعاون مجموعة من أساتذة الجامعات الكوردستانية، عبر دراسات علمية موثقة وتوثيق دقيق، لتغطية جميع القطاعات المختلفة.

ويسلط الكتاب الضوء بتفصيل دقيق على التاريخ والحاضر لمدينة أربيل، ليكون مرجعاً علمياً حول ماضيها وحاضرها.

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