منى ياقو: أي شخص لديه شكوى عليه إبلاغنا

أكّدت رئيسة هيئة حقوق الإنسان بإقليم كوردستان، منى ياقو، عدم وجود أي شخص تقدّم بشكوى خلال تظاهرة الأحد، وقال إنهم كانوا يراقبون التظاهرة بشكلٍ مستمر.

وقالت ياقو في تصريحٍ لـ كوردستان 24، “بعد التواصل مع الأجهزة الأمنية في أربيل، تأكدنا بأنه لم يتم اعتقال أحد في تظاهرة أمس، وأي شخص لديه شكوى يمكنه إخبارنا لنقوم بالتحقيق فيها على الفور”.

وأصدرت الهيئة بياناً قالت فيه: على الرغم من وجود تقارير تفيد باعتقال عدة أشخاص، فقد قام فريق خاص من الهيئة المكونة من مدير عام القانون والاتصالات والإعلام بزيارة أمن أربيل وكان في استقبالهم مدير أمن أربيل.

وقال إنه لم يتم اعتقال أي متظاهر أو استدعائه لقوات أمن أربيل، وفرقنا موجودة على رأس عملها لحماية المتظاهرين.

وأضاف البيان: لتحقيق هذه الغاية، قامت رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمتابعة الأحداث عن كثب منذ البداية، ومتابعة أي أخبار ترد إليها عبر فريق خاص.

وتابع البيان: إن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تدعم بشكل كامل أي نشاط وتجمع مدني في إطار الضوابط والقوانين النافذة في إقليم كوردستان ونعتبر ذلك حق طبيعي وقانوني للمطالبة بالحقوق، وفي نفس الوقت نهتم

وندعم دائماً لغة الحوار والسلام في أي توتر أو صراع يحدث من أي طرف.

وكانت مديرية شرطة أربيل، أعلنت اليوم الاثنين، في بيان رسمي عن تفاصيل الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

مشيرةً إلى محاولات جهات خارج إقليم كوردستان لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكدت المديرية أنها، بالتنسيق مع مديرية أمن أربيل، توصلت إلى استنتاجات مهمة، حيث تم تحديد بعض الأشخاص الذين استُخدموا كأدوات لتنفيذ هذه الحملة غير الشرعية.

كما أوضحت أنها تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتورطين، ووعدت بالكشف عن مزيد من التفاصيل قريبًا.

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