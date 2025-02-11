العراق ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم

كشفت منظمة الشفافية العالمية، اليوم الثلاثاء، عن تقريرها السنوي الجديد المتعلق بمدركات الفساد لسنة 2024 المنقضية، معلنة تواجد العراق في المرتبة الـ140 عالمياً من اصل 180 دولة بعد أن حصل على 26 نقطة فقط، بزيادة ثلاث نقاط عن العام الماضي.

وذكرت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها، أن “مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 يظهر أن الفساد مشكلة خطيرة في كل جزء من العالم، لكن التغيير نحو الأفضل يحدث في العديد من البلدان”، مشيرة إلى أن “مؤشر مدركات الفساد يصنف 180 دولة ومنطقة حول العالم حسب مستويات الفساد في القطاع العام. وتُعطى النتائج على مقياس من 0 (فاسد للغاية) إلى الـ 100 (نظيف للغاية)”.

وأضافت أن “الدنمارك حصلت على المرتبة الأولى بأقل دول العالم فسادا وأكثرها شفافية بـ 90 نقطة، تليها فنلندا التي حصلتا على المركز الثاني بـ 88 نقطة، ثم سنغافورة على المركز الثالث بـ 84 نقطة، وجاءت نيوزلندا التي نزلت مرتبة واحدة بالمرتبة الرابعة بـ 83 نقطة وحلت لوكسمبورج خامسا بـ 81 نقطة”.

ووفقاً للتقرير فإن “العراق حصل على المرتبة الـ 140 عالميا بـ 26 نقطة متقدما بثلاث نقاط عن العام 2023 ، و بالمرتبة الثامنة بين الدول العربية الأكثر فسادا حيث تقدمت عليه دول هي: الصومال، وسوريا، والسودان واليمن، وليبيا، وارتيريا، ولبنان كأكثر الدول العربية فسادا”.

وأشار التقرير الى ان “الإمارات حصلت على المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الـ 68 بأكثر دول العالم شفافية، تليها قطر ثانيا، والسعودية ثالثا، وعمان رابعا، والبحرين خامسا”.

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