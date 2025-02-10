رئيس حكومة إقليم كوردستان يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي

بدعوة رسمية، غادر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 10 شباط (فبراير) 2025، متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد حكومي، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي ستعقد في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة، على هامش أعمال القمة، سلسلة من اللقاءات الثنائية والاجتماعات الموسعة مع عدد من الزعماء والقادة وكبار المسؤولين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى لقاءات مع قيادات بارزة في القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين من المنطقة والعالم.

وستتمحور هذه اللقاءات على بحث سبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان ومختلف الدول والجهات المشاركة، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيّما المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

وتأتي مشاركة وفد إقليم كوردستان برئاسة رئيس الحكومة تأكيداً على حرص حكومة الإقليم على الانخراط الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة، وتعزيزاً لدور الإقليم شريكاً فاعلاً وموثوقاً به في المجتمع الدولي.

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