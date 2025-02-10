أربيل وبغداد تتفقان على توحيد رواتب المتقاعدين

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول توحيد رواتب المتقاعدين المدنيين.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه “بعد عقد اجتماع في بغداد بين اللجنة الرئيسية المشتركة لحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن توحيد رواتب المتقاعدين، تم الاتفاق على تنفيذ وتطبيق القانون رقم (9) لسنة 2014 الخاص بالتقاعد الموحد في العراق”.

وأضافت، ان “حكومة إقليم كوردستان قد باشرت بتنفيذ هذا القانون للمتقاعدين المدنيين منذ شهر تموز 2024، حيث تم تطبيقه بشكل مماثل لما تم في الحكومة الاتحادية، وبدون أي تعديلات إضافية”.

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