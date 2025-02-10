استئناف تصدير الدواجن والبيض من إقليم كوردستان بعد فحوصات ناجحة

أعلن فراس صديق، مدير الثروة الحيوانية في إقليم كوردستان، لموقع كوردستان24 عن استئناف تصدير الدواجن والبيض إلى وسط وجنوب العراق بعد فحوصات ناجحة.

وأوضح صديق أن فرق وزارة الزراعة بالتعاون مع فريق المراقبة قد اتفقت على استئناف عمليات التصدير بعد زيارة اللجان العراقية لمزارع الدواجن، حيث كانت نتائج الفحوصات إيجابية.

وتعود خلفية القضية إلى قرار وزارة الزراعة الاتحادية في 27 يناير 2025 بحظر تصدير منتجات الدواجن من إقليم كوردستان بسبب مخاطر انتقال الأمراض.

وتم عقد اجتماعات مشتركة بين الوزارات المعنية لمناقشة الإجراءات اللازمة لضمان السلامة والوقاية من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.

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