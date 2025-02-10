فبراير 11, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

القبض على والي نينوى يبيع الكحول

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فى :أخبار عــامة
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القبض على والي نينوى يبيع الكحول

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاثنين، عن القبض على والي نينوى متخف ببيع الكحول.
وقال الجهاز في بيان، ان “مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي المكنى (أبو ذو الفقار) والمطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حيث تم رصده بعد محاولته التخفي عبر العمل في بيع المشروبات الكحولية”.

وأضاف ان “التحقيقات كشفت أن المتهم المذكور شارك في عمليات هجومية ضد القوات الأمنية في ما كان يسمى بـ (ولاية نينوى) وينحدر من عائلة تعتنق الفكر التكفيري حيث قُتل إخوته المنتمون أيضاً للتنظيم الإرهابي خلال عمليات التحرير”، مشيرا الى انه “اعترف صراحةً بتكليفه بالعمل ضمن ما يسمى بـ (صنف الدفاع الجوي) التابع لداعش المسؤول عن محاولات التصدي لطائرات القوات الأمنية”.

وتابع انه “تمت إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل وفق القانون”.

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