منع متظاهرين من دخول أربيل والداخلية تؤكد: لن نسمح بأي محاولة لزعزعة الاستقرار

أكد محافظ أربيل أن الموظفين وأصحاب الرواتب وجميع سكان إقليم كوردستان غير راضين، مرجعاً سبب استيائهم إلى الحكومة العراقية التي “تظلم” إقليم كوردستان.

فيما يتعلق بمنع مجموعة من الأشخاص من التوجه إلى أربيل للاعتصام، عند سيطرة ديكلة “دێگەڵە”، شددت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان على أنها “مع احترام الحق في التظاهر”، لكنها ستمنع “أي محاولة لزعزعة استقرار إقليم كوردستان”.

“سبب عدم الرضا في بغداد”

وقال محافظ أربيل، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد (9 شباط 2025)، بشأن المضربين في السليمانية ومحاولة عدد من المعلمين والموظفين التوجه إلى أربيل: “المعلمون والموظفون وأصحاب الرواتب وجميع سكان إقليم كوردستان غير راضين، لكن أين يكمن سبب عدم الرضا؟ في بغداد. بغداد هي من تمارس هذا الظلم علينا”.

وأضاف أنهم لا يعارضون مطالب المضربين في السليمانية، لكنه أشار إلى أن “من يقفون وراء الخيمة قد قلبوا القضايا رأساً على عقب وخلطوها بقضايا أخرى، ويتحدثون عن أن الرأي العام يؤيدهم (وهذا غير صحيح)”.

ونوّه أوميد خوشناو إلى أن “الرأي العام أظهر في 20 تشرين الأول (انتخابات برلمان كوردستان) مع من تقف الأغلبية. لم يباشر برلماننا عمله بعد ولم تتشكل الحكومة الجديدة، ومع ذلك، انطلقت الدعاية للانتخابات العراقية من خلف كواليس الخيمة”.

وتطرّق إلى زيارة بعض أعضاء الوفد البرلماني العراقي يوم الجمعة (7 شباط 2025) لموقع المضربين، قائلاً: “الذين اقترحوا في بغداد قطع رواتب وميزانية إقليم كوردستان، يتحدثون الآن ووراءهم الخيمة. والذين رفعوا أيديهم في بغداد وصوّتوا وعارضوا تجربة إقليم كوردستان، جاؤوا الآن إلى الخيمة ليذرفوا دموع التماسيح تحتها”.

“الضيف غير المرحب به”

وبشأن عدم استقبال “الضيف غير المرحب به”، وهو المصطلح الذي استخدمه صباح اليوم، أوضح: “نحن نتحدث عن أولئك العرب الموجودين الآن في ديكلة داخل الحافلات الصغيرة؛ هؤلاء ليسوا مواطنين في إقليم كوردستان ولا موظفين لدينا، وهناك في بغداد يقومون بقطع ميزانيتنا، ثم يأتون باسم المتظاهرين وباسم المحتجين من إقليم كوردستان ليجلبوا مشاكل وقضايا أخرى إلى أربيل”.

وشدد على أن “هؤلاء لن يُسمح لهم بذلك؛ هؤلاء هم الضيوف غير المرحب بهم، وليس موظفي إقليم كوردستان. من حق جميع مواطني الإقليم أن يضربوا ويتظاهروا ويعبروا عن استيائهم ضد الظلم والجور الذي يُمارس من بغداد ضد إقليم كوردستان”.

“خارجون عن القانون وPKK يستغلون الوضع”

تصريحات أوميد خوشناو جاءت في وقت انطلق فيه اليوم عدد من المدرسين والموظفين من محافظة السليمانية نحو مدينة أربيل، قائلين إن هدفهم إيصال مطالب المضربين مباشرة إلى مسؤولي حكومة إقليم كوردستان، لكنهم مُنعوا من المرور عند نقطة تفتيش ديكلة.

في هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان: “من الملفت للنظر أن مجموعة من الأشخاص والجهات الخارجية والداخلية في العراق يريدون استغلال هذه المطالب لأهدافهم المشبوهة، كما أن بعض الأطراف التابعة، والجهات الخارجة عن القانون، وحزب العمال الكردستاني وآخرين يستغلون هذه الفرصة وينوون استخدامها لزعزعة أمن مناطق أخرى في الإقليم، وبذلك يخلطون المطالب المشروعة للموظفين بأجنداتهم الخاصة”.

وأكدت الوزارة، مع “احترام الحق في التظاهر”، أنها ستمنع “أي محاولة لزعزعة أمن إقليم كوردستان، ولن يُسمح بأي محاولة تتجاوز القوانين والتعليمات”.

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