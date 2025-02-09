الدنمارك تمنح حق اللجوء لـ860 شخصا فقط في 2024

أدت سياسات الهجرة الدنماركية المشددة إلى منح اللجوء لـ860 شخصا فقط العام الماضي، وهو أدنى عدد باستثناء ذاك المسجل في 2020 عندما توقف وصول المهاجرين بسبب تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19.

تأثر نهج الدنمارك حيال الهجرة بالأحزاب اليمينية المتشددة على مدى أكثر من 20 عاما مع اتباع رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن، زعيمة الاشتراكيين الديموقراطيين، سياسة “صفر لاجئين” منذ وصولها إلى السلطة العام 2019.

وسجّلت الدولة التي تعد نحو ستة ملايين نسمة 2300 طلب لجوء العام الماضي.

وقال وزير الهجرة كار ديبفاد بيك في بيان “منحت السلطات العام الماضي أصغر عدد من تصاريح الإقامة التي رأيناها في السنوات الأخيرة إلى طالبي اللجوء”، واصفا العدد بأنه “غير مسبوق”.

يأتي التراجع في وقت يحضر الاتحاد الأوروبي خططا بشأن الكيفية التي سيتم من خلالها تطبيق القواعد الجديدة لطالبي اللجوء لتدخل حيز التطبيق في منصف العام 2026.

ونجحت الدنمارك حتى الآن في التفاوض على اتفاق يبقيها خارج سياسة اللجوء المشتركة للاتحاد الأوروبي في وقت طبقت كوبنهاغن على مر السنوات سلسلة إجراءات لإثناء المهاجرين وجعلت الحصول على الجنسية الدنماركية أمرا أصعب.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية