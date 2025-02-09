انطلاق حملة إصدار البطاقة الوطنية الموحدة في نينوى

أطلق محافظ نينوى عبد القادر الدخيل حملة كبرى لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمواطنين في المحافظة، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية، منهم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، وقائد الشرطة اللواء فلاح الجربا، ومدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة العميد الدكتور خالد عوني، ورئيس الجامعة التقنية الشمالية الدكتورة علياء العطار.

وقال الدخيل في تصريح صحفي، إن «الحملة الوطنية الكبرى لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة هي خطوة مهمة تسهم في تعزيز الهوية المدنية للمواطنين وتسهيل المعاملات الحكومية».

وأضاف: «باسم أهالي محافظة نينوى، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمهما المستمر للمحافظة في مختلف المجالات».

وأشار الدخيل إلى أن وزارة الداخلية قد أرسلت 40 فرقة متنقلة لتسهيل إصدار البطاقة الوطنية للمواطنين، بهدف التخفيف من معاناتهم وضمان تسريع الإجراءات.

ولفت إلى أن «هذه الحملة ستستمر حتى نهاية الشهر السادس، لضمان إصدار البطاقة الوطنية لجميع أهالي المحافظة، وسنقدم كل أشكال الدعم اللوجستي لهذه الفرق المتنقلة حتى إنجاز مهامها بالكامل».

بدوره قال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري خلال المؤتمر: «نشكر محافظ نينوى على كلمات الثناء والشكر التي وجهها لوزارة الداخلية. الحملة ستستمر حتى نهاية الشهر السادس، وإذا دعت الحاجة، سيتم تمديدها إلى حين تسجيل آخر مواطن في محافظة نينوى».

وأكد ميري أن «الوزارة قد أرسلت 40 محطة متنقلة إلى مديرية الأحوال المدنية والجنسية والجوازات في نينوى لضمان سرعة إنجاز المعاملات، مع التأكيد على استمرار الدعم الكامل من قبل وزارة الداخلية».

هذا وانطلقت الحملة اليوم وبدأت من الجامعة التقنية الشمالية وستمتد لاحقا إلى جامعة الموصل، وجامعة نينوى، وجامعة النور، وجامعة الحمدانية، ثم تشمل جميع المناطق الأخرى في المحافظة.

وتعد هذه الحملة خطوة مهمة في عملية تحديث السجلات المدنية للمواطنين في نينوى، مما يسهم في تعزيز الخدمات الحكومية وتحسين مستوى المعاملات الرسمية في المحافظة.

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