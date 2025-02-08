المالية النيابية: إيقاف تصدير نفط كوردستان كبد الخزينة 13 تريليون دينار

قدرت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، الخسائر المالية الناجمة عن توقف صادرات النفط من إقليم كوردستان، منذ نحو عامين، بنحو 13 ترليون دينار.

وقالت نائب رئيس اللجنة إخلاص الدليمي في تصريح صحفي، إن «إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان، تسبب بخسارة كبيرة لخزينة الدولة العراقية تقدر بـ 13 تريليون دينار».

وأضافت الدليمي، أن «مجلس النواب وبعد أن صوت على تعديل المادة 12 في قانون الموازنة الاتحادية، سيتم استئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط جيهان التركي».

وشددت نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، على ضرورة «التزام الحكومة الاتحادية بالاتفاق الخاص بصرف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان».

هذا وتشير تقديرات الخبراء، إلى أن توقف صادرات نفط إقليم كوردستان منذ 23 شهرا، ألحق أضرارا مادية بالعراق تقدر بأكثر من 15 مليار دولار (20 تريليون دينار).

ومنذ توقف تصدير نفط إقليم كوردستان في 24/3/2023، قامت وزارة النفط الاتحادية بتعويض نفط الإقليم والبالغ 400 ألف برميل من المحافظات الجنوبية، للحفاظ على سقف تصدير النفط في منظمة أوبك.

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