نينوى المستقبل ترفض استجواب وإقالة الحاصود: المحافظة ليست لطائفة واحدة

أكدت كتلة نينوى المستقبل (قوى الإطار التنسيقي)، يوم السبت، رفضها استجواب وإقالة رئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود، وهما الخياران اللذان لوحت بهما كتلة نينوى الموحدة في المجلس.

وقال عضو المجلس محمد عارف الشبكي، عن كتلة نينوى المستقبل، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن “كتلتنا تستغرب من تحرك وتلويح مجلس نينوى لاستجواب وإقالة رئيس المجلس”، مشددة على أن “ذلك التحرك من شأنه تعقيد المشهد في نينوى”.

وأضاف، أن “تحرك كتلة نينوى الموحدة يأتي رداً على جلسة مجلس المحافظة لتغيير رؤساء الوحدات الإدارية والتي كانت جلسة قانونية مئة بالمئة ومكتملة النصاب والقرار مكتمل شكلاً ومضموناً والدليل على ذلك قرار المحكمة الإدارية التي أكدت صحة الجلسة”.

وأكد الشبكي دعم كتلة نينوى المستقبل لرئيس المجلس أحمد الحاصود (ينتمي لكتلة العقد الوطني بزعامة فالح الفياض)، لافتاً إلى “ضرورة أن تكون تصريحات نينوى الموحدة على قدر المسؤولية لأن نينوى ليست لمكون طائفة أو حزب سياسي وإنما هي للجميع”.

وأعلنت كتلة نينوى الموحدة، يوم الأربعاء الماضي، عزمها استجواب رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، مؤكدة تسجيل عدد من المخالفات والتجاوزات التي تتطلب توضيحاً ومحاسبة.

جاء ذلك خلال بيان للكتلة، تلاه رئيسها مهند الجبوري، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، أشار فيه إلى أن الكتلة شخصت عددًا من المخالفات على رئيس مجلس محافظة نينوى بعد مرور عام على تشكيل المجلس.

وأكد الجبوري، خلال المؤتمر، أن الكتلة قد سجلت لائحة من التجاوزات التي ستتم معالجتها من خلال توجيه أسئلة واستفسارات لرئيس المجلس.

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