وزارة البيشمركة والتحالف الدولي يبحثان انشاء مدرسة ضباط الصف وخطط التدريب

استقبل معاون رئيس أركان وزارة البيشمركة للعمليات اللواء الركن ريبوار علي كريم فريقاً من مستشاري قوات التحالف الدولی بقيادة الكولونيل توماس ريتر ووفد مرافق له.

وخلال اللقاء الذي حضره مدير التدريب العسكري في وزارة البيشمركة ، أكد الجانبان على أهمية انشاء مدرسة ضباط الصف التي اعتبر مشروعاً استراتيجياً لرفع قدرات قوات البيشمركة.

كما نقاش اللقاء بشكل مكثف الخطط والبرامج التعليمية العسكرية التي سيتم اتباعها في هذه المدرسة.

واتفق الجانبان على أن هذا المشروع سيكون بمثابة قاعدة متينة لبناء قوة وطنية مدربة وفق المعايير الدولية والمبادئ العسكرية.

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