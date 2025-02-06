أحزاب مسيحية ترفض إقالة رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى: تهديد للديمقراطية

أصدرت الأحزاب الأربعة الممثلة للشعب الكلداني السرياني الآشورى، يوم الخميس، بياناً مشتركاً استنكرت فيه قرار مجلس محافظة نينوى “إقالة رؤساء الوحدات الإدارية”.

وجاء البيان، معبراً عن قلق تلك الأحزاب إزاء التبعات السياسية لهذا القرار الذي وصفته بأنه يهدد التوازن الاجتماعي والديمقراطية في المحافظة.

وفي البيان المشترك، انتقدت الأحزاب الأربعة للشعب الكلداني السرياني الآشوري بـ”شدة قرار مجلس محافظة نينوى القاضي بإعفاء رؤساء الوحدات الإدارية الصادر في يوليو 2024″، مؤكدة أن “هذا القرار يشكل تدخلاً في حقوق المكونات السياسية والمجتمعية في نينوى”.

وأشارت الأحزاب، إلى أن “مجلس المحافظة تجاهل قرار المحكمة الإدارية العليا الذي قضى بعدم مشروعية هذا الإعفاء”.

وأوضحت أن “القرار لا يخدم سوى مصالح حزبية ضيقة، ويعد محاولة لاستبعاد الأقليات وإقصائها من المشهد السياسي، مما يهدد الوحدة الوطنية ويقوض النسيج المجتمعي في نينوى”، معبرة عن قلقها من “استغلال الانتخابات المحلية القادمة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار المنطقة”.

والأحزاب الموقعة على البيان هي كل من حزب اتحاد بيت نهرين الوطني، المجلس الكلداني السرياني الآشوري، حزب بيت نهرين الديمقراطي، الحركة الديمقراطية الآشورية.



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