الهجرة النيابية: تنسيق شامل بين الحكومة الاتحادية والإقليم لإغلاق ملف النزوح نهائيا

أكدت لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية النيابية، اليوم الخميس، على أن إنهاء ملف النزوح بشكل نهائي خلال العام الحالي يتطلب تنسيقا مكثفا وحوارات شاملة بين وزارة الهجرة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وأوضح عضو اللجنة، شريف سليمان، في تصريح، أن اللجنة تتابع باهتمام مع وزارة الهجرة والمهجرين خطوات إغلاق ملف النزوح في 2025، من خلال حل المشكلات التي برزت خلال العام 2024، وتطبيق آلية جديدة تساهم في تسريع عودة أكبر عدد من النازحين في مخيمات الإقليم.

وكشف سليمان، عن جهود مكثفة لتوفير احتياجات النازحين، خاصة في فصل الشتاء، حيث تشمل توفير سلة غذائية متكاملة لكل أسرة نازحة.

وأشار، إلى أن إغلاق ملف النزوح نهائيا يتطلب تعاونا شاملا بين وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية وإقليم كوردستان، مؤكدا على أن التنسيق بين الجانبين سيكون العنصر الأساسي لتحقيق هذا الهدف.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت خطة وطنية للعودة الطوعية في أغسطس الماضي، بالتعاون مع إقليم كوردستان، لحل التحديات الاجتماعية والخدمية والأمنية التي يواجهها العائدون إلى مناطقهم.

من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جهاكير، أن الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية في إقليم كوردستان لتعزيز الواقع الصحي في مخيمات النازحين.

وأوضح جهاكير، في تصريح، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر لمتابعة أوضاع النازحين وتوفير احتياجاتهم الغذائية والخدمية، بالتنسيق مع إدارة المخيمات في الإقليم، لافتا، إلى أن الوزارة تنظم حملات توعية صحية للأسر النازحة، بهدف الحد من انتشار الأمراض الانتقالية وحماية صحة السكان في المخيمات.

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