وصفها بـ”الكارثية”.. اقتصادي: العراق مقبل على ازمة كهرباء خلال الصيف المقبل

اكد المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، بان العراق سيعاني من ازمة كهرباء كارثية خلال الصيف المقبل بسبب العقوبات الامريكية الجديدة على ايران كدولة مصدرة للغاز والكهرباء للعراق.

وقال التميمي، لـ”بغداد اليوم”، إن “العراق سيعاني من ازمة كهرباء كارثية خلال الصيف المقبل، بسبب العقوبات الامريكية الجديدة على ايران، والتي نتجت عن الغاء الاستثناء الممنوح للعراق بشان استيراد الكهرباء والغاز، وهذا ما سيجعل ساعات الانقطاعات هي الأطول”.

وبين ان “الازمة الكارثية للكهرباء المرتقبة خلال فصل الصيف، ربما ستدفع الى احتجاجات شعبية كبيرة وخطيرة، اثر تلك الازمة، ولهذا فأن الجهات الحكومية المختصة مطالبة بالتحرك سريعاً من أجل الحصول على استثناء جديد من الولايات المتحدة الامريكية، كما كان يحصل خلال السنوات الماضية، او إيجاد غاز بديل عن الغاز الإيراني باسرع وقت”.

وكانت وزارة الكهرباء، نوهت اول امس الثلاثاء (4 شباط 2025)، بشأن انقطاع التيار الكهربائي في محافظات البصرة و ذي قار وميسان.

وقالت الوزارة في بيان تلقته “بغداد اليوم”: “إلى مواطنينا الكرام في محافظات البصرة و ذي قار وميسان، نـــود إعلامكم بحدوث عارض فني مفاجئ مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل عام”، مشيرة الى، انه “جاري معرفة الأسباب لغرض المعالجة بالسرعة الممكنة، وإعادة جميع الخطوط والمحطات كافة بشكل طبيعي”.

وأضافت، انه “نعلمكم أن كوادر وزارة الكهرباء في قطاعات النقل والإنتاج والتوزيع ومراكز السيطرة في حالة استنفار تام”.

من جانبه ومتابعة لانقطاع التيار الكهربائي التي تعرضت لها المحافظات الجنوبية، بما فيها محافظة ذي قار، تواصل محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، مع وزير الكهرباء والمسؤولين المعنيين عن الكهرباء لتنسيق جهود إعادة التيار.

وأشار المحافظ الى، أن “فرق الصيانة تعمل على إعادة خطوط التغذية بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن يعود التيار الكهربائي بالكامل في الساعات الأولى من صباح اليوم في كافة المناطق”، مؤكدا، ان “الحكومة المحلية تواصل بذل كافة الجهود لتوفير الحلول الفورية وضمان عودة الكهرباء بشكل كامل إلى جميع المناطق”.

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