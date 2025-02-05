نيجيرفان بارزاني ومحمد الحسان يؤكدان أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي في العراق

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي في العراق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اجتمع اليوم الأربعاء (5 شباط 2025) مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان.

وناقش نيجيرفان بارزاني مع محمد الحسان الوضع في العراق وإقليم كوردستان ومجالات التعاون بين الأمم المتحدة والعراق وإقليم كوردستان، بحسب البيان.

وخلال الاجتماع، أكدا على أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي في العراق، ولهذا الغرض، اعتبرا تعزيز التعاون بين بغداد وأربيل وحل المشاكل بين الطرفين من خلال الحوار والتفاهم أمراً ضرورياً.

كما تبادلا وجهات النظر حول محادثات الأطراف الفائزة في انتخابات برلمان كوردستان، واتفقا على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

وفي محور آخر من الاجتماع، تمت مناقشة دور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ووضع النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان.

وفي هذا الصدد، تم التأكيد على استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق وإقليم كوردستان في مختلف المجالات واستمرار التعاون والتنسيق بينهما.

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