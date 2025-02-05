أول وأضخم معرض دولي للصحة في العراق وكوردستان.. مسرور بارزاني يفتتح معرض “ميديكو” في أربيل

افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، صباح اليوم الأربعاء 5 شباط 2025، معرض ميديكو، أول وأضخم معرض دولي للصحة في العراق وكوردستان.

وتجوّل رئيس الحكومة في أروقة المعرض الذي يُعد الأول والأكبر من نوعه على مستوى العراق وكوردستان. ويحتضن المعرض أكثر من 150 شركة محلية وعالمية، ويستمر للفترة من 5 إلى 8 من الشهر الجاري على أرض معرض أربيل الدولي.

وتحت عنوان “اكتشف مستقبل صحتك في معرض ميديكو” تحتضن أربيل اليوم فعاليات اليوم الأول من أول و أكبر معرض دولي للصحة في العراق و كوردستان.

ويستمر المعرض من 5 إلى 8 شباط 2025 في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، ويوفر فرصة فريدة لإلقاء نظرة على مستقبل الرعاية الصحية والعافية، بتنظيم من شركة نورث فيجن تحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان.

حضور المعرض سيمكن المواطنين، من الاطلاع على أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية للحصول على صحة أفضل.

ويقول القائمين على المعرض بأن، إنه بالامكان أيضاً من خلال زيارة المعرض، تعرف الفرد على مستقبل صحته، أحدث المنتجات والأجهزة والابتكارات الصحية، الفحوصات والاستشارات لصحتك، عدد كبير من الوظائف، مواضيع علمية جديدة لصحة أفضل.

الأرقام المتوقعة، زيارة أكثر من 30 ألف مواطن، مشاركة أكثر من 150 شركة محلية وعالمية، وأكثر من 1000 فرصة عمل، أكثر من 100 بانيل وبحث ومقال صحي.

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