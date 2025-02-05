أكثر من 7 آلاف عاملة منزلية أجنبية في كوردستان

كشف كوران عثمان، مدير القسم القانوني في المديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي في إقليم كوردستان، في تصريح خاص لموقع كوردستان24 يوم الأربعاء 5 شباط 2025، أن هناك 7,602 عاملة منزلية أجنبية يعملن في المنازل بالإقليم، يتم استقدامهن عبر شركات خاصة ليصبحن عاملات في المنازل.

وأشار عثمان إلى أن عدد الشركات الخاصة بتوظيف العمال الأجانب تراجع بشكل كبير من 202 شركة سابقًا إلى 55 شركة فقط حاليًا.

وأضاف أن عقود العمل للعمال الأجانب تمتد لمدة سنتين مع إمكانية تجديدها سنويًا.

وأوضح عثمان أن أجور العمال الأجانب يتم تحديدها بالتعاون بين الشركات وأصحاب المنازل، ولكن لا ينبغي أن تقل عن 350 ألف دينار شهريًا.

كما ذكر أن العاملات الإندونيسيات هن الأكثر طلبًا في الإقليم نظرًا لتوافقهن الديني مع العائلات الكوردية.

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