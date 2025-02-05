كوردستان تمنح المتقاعدين الجدد 18 راتباً دفعة واحدة.. تفاصيل مثيرة عن القانون الجديد

كشف اتحاد المُتقاعدين في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمتقاعدين الجدد، مؤكداً أن المشمولين سيحصلون على 6 رواتب أساسية و12 راتباً تقاعدياً كاملاً.

وقال صادق عثمان، المتحدث باسم اتحاد المُتقاعدين في الإقليم، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن “عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين في الإقليم يقارب 285 ألف شخص، منهم 170 ألف متقاعد مدني و90 ألف متقاعد عسكري”.

وأضاف، أن “عدد الذين سُجِّلوا حديثًا ضمن قوائم التقاعد يبلغ نحو 25 ألف شخص، لكنهم لم يكملوا إجراءات التقاعد بالكامل بعد، حيث لا يزال بعضهم في مرحلة إتمام معاملاتهم الوظيفية”، مشيراً إلى أن “هؤلاء المتقاعدين الجدد، وفقاً لقانون رقم 9 لسنة 2014 الخاص بالمتقاعدين الموحد في العراق، سيحصلون على 6 رواتب أساسية عند تقاعدهم، تُدفع من دائرتهم الرسمية، لكن في حال تجاوزت مدة الإحالة إلى التقاعد ستة أشهر، لن تُصرف لهم هذه الرواتب”.

وأشار عثمان، إلى “المتقاعد الذي كان يتقاضى مليوناً و200 ألف دينار شهرياً قبل إحالته إلى التقاعد، سيحصل على إجمالي 12 راتباً تقاعدياً دفعة واحدة، أي ما يعادل 14 مليوناً و400 ألف دينار كمستحقات نهاية الخدمة”.

وبشأن المتقاعدين العسكريين، أوضح عثمان، أن “قرار التقاعد الحالي يشمل فقط المدنيين”، مؤكداً أن “العسكريين لن يتم إدراجهم ضمن المستفيدين من هذه الدفعة التقاعدية”.

ويُعد هذا الإعلان خطوة مهمة في تحسين أوضاع المتقاعدين الجدد وضمان حقوقهم المالية وفقاً للقانون، إلا أن استثناء العسكريين قد يثير تساؤلات حول الإجراءات المستقبلية لهم، حسب ما يراه بعض المراقبين.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود حكومة إقليم كوردستان لتنظيم نظام التقاعد وفقاً لقانون التقاعد الموحد في العراق، حيث شهدت السنوات الماضية العديد من التغييرات في آليات صرف الرواتب التقاعدية.

كما أن نظام التقاعد في الإقليم يعد من أكثر الملفات تعقيداً بسبب الأزمات المالية وتفاوت آليات الصرف بين المتقاعدين المدنيين والعسكريين

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