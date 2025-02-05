المحكمة الاتحادية: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة

اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، ان قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة.

وقالت المحكمة في بيان، انه “بموجب احكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)”.

واضافت ان “النص المذكور يشمل جميع الاحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية”، مشيرة الى ان “هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها والزامية التنفيذ حيث ان الدستور هو وثيقة الشعب وقوة احكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية