“اعتقال القادة ومنع ايران من المال العراقي وإلغاء الإعفاءات”.. ترامب يوقع مذكرة رئاسية “مثيرة”

كشف الموقع الرسمي للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، تفاصيل المذكرة الرئاسية الموقعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تشديد العقوبات على ايران، فيما تضمنت المذكرة عدة قضايا تتعلق بالعراق.

وتضمنت المذكرة التي ترجمتها السومرية نيوز، توجيها من ترامب بـ”تعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات، وخاصة تلك التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية”، الامر الذي من المتوقع ان يشمل اعفاء العراق من العقوبات والسماح باستيراد الغاز الإيراني.

كما تضمنت المذكرة: “قيادة حملة دبلوماسية لعزل إيران في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك داخل المنظمات الدولية، بما في ذلك حرمان الحرس الثوري الإيراني أو أي وكيل لإيران أينما قد يعمل خارج حدود إيران من حرية الحركة أو الملاذ الآمن”.

وتضمنت أيضا: “اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الوكالات ذات الصلة، لضمان عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو الالتفاف عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقطة شحن للتهرب من العقوبات”.

كما نصت المذكرة على “اتخاذ جميع الخطوات القانونية المتاحة لتوجيه الاتهام وملاحقة قادة وأعضاء الجماعات والوكلاء الممولين من إيران الذين أسروا أو أذوا أو قتلوا مواطنين أميركيين، وحيثما أمكن وبالتنسيق مع وزير الخارجية، السعي إلى اعتقالهم وتسليمهم إلى الولايات المتحدة”.

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