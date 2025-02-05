“إن بي سي نيوز”: البنتاغون تعمل على وضع خطط لسحب كل القوات الأميركية من سوريا

مستشار الأمن القومي لترامب أمضى يوم الجمعة في مقر القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا

قال مسؤولان في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لشبكة إن بي سي نيوز ، إن الوزارة تعمل على وضع خطط لسحب جميع القوات الأميركية من سوريا.

وقال المسؤولون وفق تقرير لـ إن بي سي نيوز الامريكية، ترجمته (باسنيوز) ، إن الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين مقربين منه أعربوا مؤخرا عن اهتمامهم بسحب القوات الأميركية من سوريا، مما دفع مسؤولي البنتاغون إلى البدء في وضع خطط للانسحاب الكامل في غضون 30 أو 60 أو 90 يوما.

وأشارت القناة الامريكية ، الى ان مستشار الأمن القومي الجديد لترامب، مايك والتز، أمضى يوم الجمعة في مقر القيادة المركزية الأمريكية في تامبا بولاية فلوريدا، حيث التقى بكبار القادة العسكريين الأمريكيين وحصل على إحاطات بشأن الشرق الأوسط، وفقًا لمسؤولين دفاعيين أمريكيين.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الخفض المحتمل للقوات الأميركية في سوريا لم يكن موضوع الإحاطة أو غرض زيارة والتز.

وقال مسؤول البيت الأبيض “من الجيد أن يزور والتز القيادة المركزية الأميركية للحصول على فكرة عن المنطقة بأكملها”، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار البيت الأبيض يوم الثلاثاء وأن من المقرر أن يزوره الملك الأردني عبد الله الأسبوع المقبل.

ورفض متحدث باسم البنتاغون التعليق.

ويوم الخميس الماضي، سأل أحد المراسلين ترامب في حدث إعلامي في المكتب البيضاوي عن التقارير التي أبلغ فيها الحكومة الإسرائيلية بسحب القوات الأميركية من سوريا.

“لا أعرف من قال ذلك. أعني، لا أعرف من قال ذلك، لكننا سنتخذ قرارًا بشأن ذلك. نحن لا نتدخل في سوريا، سوريا هي فوضى خاصة بها. لديهم ما يكفي من الفوضى هناك. إنهم لا يريدون منا التدخل في كل شيء”.

وفي أواخر عام 2019، أمر ترامب وزير الدفاع جيمس ماتيس بسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا. وقد عارض ماتيس الخطة واستقال في النهاية احتجاجًا.

وسحب ترامب معظم القوات الأميركية لكنه أعادها بعد ذلك. واستمر الوجود الأميركي في سوريا منذ ذلك الحين.

في ديسمبر/كانون الأول، أعلن البنتاغون أنه تم نشر نحو 2000 جندي في سوريا، وهو أكثر من ضعف العدد الذي أعلنه الجيش منذ سنوات، وهو نحو 900 جندي.

ووصف متحدث باسم البنتاغون القوات الإضافية البالغ عددها 1100 جندي في ذلك الوقت بأنها “قوات تناوبية مؤقتة” لمدة تتراوح بين 30 إلى 90 يومًا في كل مرة، في حين أن الـ 900 جندي كانوا “قوات أساسية” تم نشرها هناك لمدة تقترب من عام واحد.

المهمة الامريكية في سوريا

وتقول وزارة الدفاع الأميركية إن المهمة العسكرية في سوريا تهدف إلى إضعاف تنظيم داعش الإرهابي ودعم الشركاء المحليين العاملين هناك. ويشمل ذلك قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي تحالف عسكري بقيادة الكورد ، لضمان عدم قدرة داعش على إعادة بناء ملاذ آمن.

ونفذت القيادة المركزية الأمريكية ضربة دقيقة في شمال غرب سوريا يوم الخميس الماضي ، استهدفت زعيم تنظيم حراس الدين التابع لتنظيم القاعدة. ووصف مسؤولون دفاعيون محمد صلاح الزبير بأنه أحد كبار عملاء حراس الدين.

وحذر مسؤولون دفاعيون من أن سحب القوات الأميركية من سوريا يعني التخلي عن (قسد) ويهدد أمن أكثر من عشرين سجنا ومخيما للاجئين، تؤوي أكثر من 50 ألف شخص، بما في ذلك نحو 9 آلاف من مسلحي داعش.

وتتولى (قسد) تأمين المنشآت التي يتواجد فيها رجال ونساء وأطفال، لكنها تعتمد على الدعم والأموال من الولايات المتحدة وحلفائها لإبقائها قيد التشغيل.

وبدون دعم القوات الأميركية للعمليات العسكرية وعمليات الاعتقال، قد لاتتمكن (قسد) من أداء المهمة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول، أطاحت قوات المعارضة المعروفة باسم هيئة تحرير الشام بنظام بشار الأسد بشكل غير متوقع. وهيئة تحرير الشام هي تحالف من الجماعات الإسلامية السنية التي تتخذ من سوريا مقراً لها والتي انبثقت من جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة الذي يعمل في سوريا.

وأصبح زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم أبو محمد الجولاني، الزعيم الفعلي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وكان الشرع وممثلون آخرون عن هيئة تحرير الشام قد اجتمعوا مع كبار المسؤولين في إدارة بايدن في أواخر ديسمبر/كانون الأول في أول اجتماع دبلوماسي رسمي بين الولايات المتحدة والمسؤولين السوريين منذ أكثر من عشر سنوات.

وتعهد الشرع بإجراء عملية انتقال سياسي تتضمن تشكيل حكومة شاملة وإجراء انتخابات، وهو ما قد يستغرق إجراؤه ما يصل إلى 4 سنوات.

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