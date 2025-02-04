نيجيرفان بارزاني وقائد التحالف الدولي يناقشان الوضع الأمني في العراق

اجتمع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، مع الجنرال كيفن ليهي، قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، وناقشا الوضع الأمني في العراق وتهديدات تنظيم داعش.

وورد في بيان رئاسة إقليم كوردستان، أن الجانبين ناقشا خلال اجتماعهما ظهر اليوم (الثلاثاء 4 شباط 2025)، “الوضع الأمني في العراق وسوريا وتحركات وتهديدات تنظيم داعش الإرهابي لأمن واستقرار المنطقة”.

الجانبان “أكدا على أهمية التعاون المشترك للعراق وإقليم كوردستان مع التحالف الدولي في مواجهة الإرهاب وخطر داعش”.

من جانب آخر، تبادل الجانبان “الآراء حول آخر خطوات عملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة وتوحيد قوات البيشمركة”.

بحسب بيان الرئاسة، فقد عدّ نيجيرفان بارزاني والجنرال ليهي “مباشرة الفرقتين الثالثة والرابعة للبيشمركة مهامهما تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة خطوة مهمة، وأكدا على إنجاح العملية”.

وبحثا “تداعيات الوضع في الشرق الأوسط والتغيرات في سوريا وتأثيرها على المنطقة”.

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