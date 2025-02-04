رئيس الحكومة مسرور بارزانی يجتمع مع الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم

عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 4 فبراير/ شباط ، اجتماعاً بالوفد التفاوضي لحكومة الإقليم مع بغداد.

وخلال الاجتماع، قدم أعضاء الوفد إيجازاً عن نتائج جولات المناقشات والاجتماعات التي عُقدت في بغداد، والتي تمحورت حول تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، وضمان تأمين الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وأعرب رئيس الحكومة عن بالغ تقديره للجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء الوفد، وكافة الفرق الفنية التابعة لحكومة الإقليم، مثمناً أداءهم المهني وتفانيهم في أداء الواجبات المنوطة بهم. كما أعرب عن تطلعه لأن يسفر التصويت على تعديل قانون الموازنة الاتحادية عن حل كافة المشاكل العالقة الأخرى بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

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