آنو جوهر من الكونجرس: الميليشيات تخنق المسيحيين في العراق وسهل نينوى

اليوم في قاعة الكونغرس الأمريكي (الكابيتول هيل) بحضور د. هيمن هورامي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، شارك وزير النقل والاتصالات آنو جوهر في اجتماع خاص لقمة الحريات الدينية الدولية والذي حضره وزراء وقيادات من مختلف أنحاء العالم.

بعد ممثلي أوكرانيا وأرمينيا وإسرائيل، ابتدأ وزير النقل كلمته متحدثاً كممثل للمسيحيين في مجلس الوزراء وبصفته السكرتير العام للتحالف المسيحي، أكبر تحالف مسيحي في العراق وكوردستان.

بداية تحدث الوزير حول التاريخ العريق للمسيحيين في بلاد الرافدين وعن كونهم احد اقدم المجتمعات الحضارية كلدان وآشوريين وسريان اراميين وأرمن وكما وتحدث عن كونهم من أقدم المجتمعات المسيحية والذين تم تبشيرهم من قبل تلاميذ المسيح وكيف ان قلعة أربيل شهدت رسامة مطران مسيحي في السنة 92 للميلاد، وتحدث أيضاً عن الإبادة الجماعية للمسيحيين في عام 1915، وسيميل 1933، وسوريا 1969، وإبادة الأنفال، ثم تحدث عن الإبادة الجماعية للمسيحيين على يدي القاعدة وتنظيم داعش الارهابي.

ناقش جوهر، الوضع الحالي للمسيحيين والايزيديين وباقي المكونات و خاصة في سهل نينوى وكيف ان الميليشيات لها دور تخريبي كبير في هذه المنطقة ضد المسيحيين وباقي الطوائف وان الميليشيات تقوم بخنق المسيحيين في العراق وسهل نينوى.

وكما وتحدث آنو جوهر أيضاً عن واقع التعايش في كوردستان وكيف أن سياسة حكومة إقليم كوردستان هي سياسة الابواب المفتوحة لجميع المكونات ووصفت سياسة حكومة إقليم كوردستان بالرمزية وكيف أصبحت هذه المنطقة ملاذاً آمناً للمسيحيين و كيف ان قبل عام 2003 كان هناك كنيستين فقط في مدينة عنكاوا، وأما الآن فهناك اكثر من 17 كنيسة وديرا، وهذا دليل لا يمكن إنكاره على التعايش في كوردستان.

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