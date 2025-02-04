دائرة تكنولوجيا المعلومات في حكومة إقليم كوردستان تطلق نظام إدارة الرواتب القائم على الهوية الرقمية

أطلقت دائرة تكنولوجيا المعلومات في حكومة إقليم كوردستان نظام إدارة الرواتب القائم على الهوية الرقمية المركزي، وهي خطوة تحويلية في تحديث عمليات إدارة وتنظيم الرواتب في جميع المؤسسات الحكومية. تم تطوير هذه المبادرة بتوجيه من رئيس الوزراء السيد مسرور البارزاني، حيث يتم من خلالها تعزيز الكفاءة والشفافية والدقة المالية في إدارة رواتب القطاع العام.

وأكد رئيس الوزراء السيد مسرور البارزاني على اهمية هذه المبادرة قائلا:

“يشكل إطلاق نظام إدارة الرواتب محطة مفصلية في مسيرة التحول الرقمي في إقليم كوردستان. من خلال دمج الهوية الرقمية مع إدارة البيانات المتطورة، فإننا نبني الأساس لقطاع عام أكثر كفاءة وشفافية وأمانًا”.

يوفر نظام إدارة الرواتب بيئة آمنة ومستقرة وعالية الكفاءة لمعالجة بيانات الرواتب، وذلك بالاعتماد على مركز البيانات المتطور T3، في تجسيد واضح لالتزام الحكومة بالتحول الرقمي.

نظام موحد مصمم لتحسين الدقة والشفافية

يهدف نظام إدارة الرواتب إلى إنشاء مركز موحد وموثوق لبيانات الرواتب، مما يضمن التنسيق الفعّال بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية في بغداد. ومن خلال تقديم معلومات الرواتب ضمن منصة مركزية موحدة، يسهم النظام في القضاء على الاختلافات، تحسين دقة التقارير المالية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

الدليل على الابتكار المحلي والتصميم المرتكز على المستخدم

تم تصميم وتطوير وتنفيذ نظام إدارة الرواتب بالكامل من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات، حيث إن تصميم النظام يرتكز على المستخدم وبناء القدرات الرقمية، مما يجسد بوضوح التزام الحكومة بمبادئ التحول الرقمي. يعتمد النظام على الخبرات المحلية لضمان توافق التكنولوجيا مع الاحتياجات الفعلية للمستخدمين، مما يسهل استخدام النظام ويرفع الكفاءة التشغيلية.

ولا يقتصر نهج الاعتماد على الكفاءات الداخلية على تحسين استغلال الموارد وخفض التكاليف، بل يسهم أيضًا في تطوير القدرات المؤسسية، ودعم الابتكار المحلي، وتمكين الكوادر الماهرة من قيادة مسيرة التحول الرقمي المستدام.

الانتقال السلس والتوسع المستقبلي

لضمان انتقال سلس من الأنظمة القديمة، خضع آلاف الموظفين الحكوميين للتدريب على استخدام نظام إدارة الرواتب الجديد، مما يسهم في تسريع عملية التبني والتكيف معه.

ومع بدء تشغيل نظام إدارة الرواتب الجديد، تعتزم دائرة تكنولوجيا المعلومات الاستفادة من بياناته لدعم اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، إلى جانب استكشاف خدمات رقمية جديدة، مثل بوابة الخدمة الذاتية للموظفين وأدوات لمتابعة الأداء وقياس الكفاءة، التي ستتكامل بسلاسة مع النظام. إن هذه التحسينات تساهم في تحديث العمليات الحكومية وتطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين.

ومن خلال تبني أحدث التقنيات، تؤكد دائرة تكنولوجيا المعلومات التزامها ببناء حكومة أكثر كفاءة وشفافية، واضعة احتياجات المواطنين في صلب أولوياتها.

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