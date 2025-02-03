اجتماع رفيع المستوى لتقييم إصلاحات البيشمركة وتوحيد القوات

عُقد اجتماع رفيع المستوى بين وزارة البيشمركة وفريق المستشارين العسكريين للتحالف، بحضور الكولونيل براندستيتر، مسؤول المستشارين العسكريين للتحالف في إقليم كردستان، والكولونيل رايس، مسؤول مكتب التنسيق الأمني في القنصلية الأمريكية في أربيل.

وخلال الاجتماع، تم إجراء تقييم شامل لآخر تطورات عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة، ومناقشة الخطوات العملية لتوحيد وإعادة تنظيم القوات ضمن منطقتي قيادة. ويمثل هذا الإجراء بداية مرحلة جديدة تهدف إلى بناء جيش كردستاني قوي، وتعزيز التنسيق بين القوات الكردية والتحالف الدولي في إطار الجهود المستمرة لإصلاح المنظومة العسكرية في الإقليم.

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