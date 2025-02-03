وزير مالية كوردستان: اتفقنا مع بغداد على إرسال رواتب موظفي الإقليم لعام 2025 دون أي معوقات

’’توزيع رواتب الشهر الأول خلال هذا الأسبوع’’

أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن توصلها لاتفاقٍ مع وزارة المالية الاتحادية على إرسال رواتب موظفي الإقليم دون أية معوقات.

وقال وزير المالية آوات شيخ جناب في مؤتمرٍ صحفي، «إن وفد كوردستان اتفق مع بغداد على إرسال رواتب موظفي الإقليم لعام 2025 دون أية معوقات».

وأوضح شيخ جناب، أن ذلك جاء بعد 10 أيامٍ من النقاشات في أربيل، و5 أيام في بغداد.

وأشار وزير المالية إلى أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني ومنذ بدء مهام الكابينة التاسعة عام 2019، شدد على أن سياسة حكومته وبرنامجها هو حل المشاكل مع بغداد، واعتبار القضية الاستراتيجية لمشاكل إقليم كوردستان تكمن في بغداد.

وقال شيخ جناب: «لحسن الحظ أن هذه السياسة أثمرت اليوم عن نتائج جيدة، بفضل جهود حكومة إقليم كوردستان ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي وأعضاء مجلس النواب العراقي».

وأضاف: «تمكّنا اليوم من وضع حلول نهائية لمشكلة رواتب موظفي حكومة كوردستان للعام 2025، وخلال هذا الأسبوع سيتم توزيع رواتب شهر يناير / كانون الثاني».

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية