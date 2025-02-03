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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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العدل تصدر جملة من الضوابط لحماية أملاك المسيحيين

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فى :أخبار عــامة
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العدل تصدر جملة من الضوابط لحماية أملاك المسيحيين

أعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، إصدار جملة من الضوابط لحماية أملاك المسيحيين، مشيرا الى تقديم كافة التسهيلات لإنجاز معاملاتهم العقارية.

وقال مكتب وزير العدل في بيان، إن “وزير العدل استقبل قداسة مار كيوركيس الثالث يونان، جاثليق بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم، حيث جرى خلال اللقاء بحث الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لحماية أملاك المسيحيين وضمان حقوقهم العقارية”.

وبحسب البيان، أكد الوزير أن “وزارة العدل اتخذت جميع التدابير اللازمة لحماية الأملاك الخاصة، من خلال تشكيل لجان مختصة بهذا الشأن، إلى جانب تقديم التسهيلات المطلوبة لإنجاز المعاملات العقارية، لا سيما للمسيحيين المقيمين خارج العراق”، مشيرا إلى أن “الوزارة أصدرت مجموعة من التعليمات التي تضمن حماية الحقوق العقارية لأبناء هذا المكون، في إطار جهودها للحفاظ على ممتلكاتهم وتعزيز الضمانات القانونية الخاصة بهم”.

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