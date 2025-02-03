فبراير 04, 2025

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

62 هزة أرضية تضرب العراق.. ماذا يحصل؟

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فى :أخبار عــامة
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62 هزة أرضية تضرب العراق.. ماذا يحصل؟

اعلن قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، ان 62 هزة أرضية ضربت العراق خلال الشهر الماضي.
وقال قسم الرصد الزلزالي في تقريره الشهري، ان “مجموع الهزات المسجلة في أجهزة القسم الزلزالي 92 هزة أرضية منها 62 داخل العراق توزعت مابين (ديالى واربيل ونينوى والسليمانية وميسان وكركوك ودهوك)”.

وأضافت ان “قضاء خانقين في ديالى سجل الاعلى في عدد الهزات الأرضية”، مشيرا الى انه “تم تسجيل 22 داخل أيران و8 داخل تركيا”.

وأكدت ان “قوة الهزات تراوحت ما بين (1-5) درجة، وبعمق ما بين (4-38) كم”.

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