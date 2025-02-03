دانة غاز بشأن قصف كورمور: العمليات الإنتاجية مستمرة بشكل طبيعي

أعلنت شركة دانة غاز الاماراتية، أن العمليات الإنتاجية في حقل كورمور باقليم كوردستان مستمرة بشكل طبيعي.

جاء ذلك في بيان لدانة غاز، اليوم الاثنين (3 شباط 2025) عقب قصف الحقل المذكور يوم أمس الأحد (2 شباط 2025)، بواسطة طائرة مسيّرة.

وذكرت الشركة في بيانها: “تودُّ شركة دانة غاز (ش.م.ع) إطلاع السوق بأنه في مساء يوم الأحد، 2 شباط 2025، تعرضت منطقة حقل كورمور لاستهداف من قبل طائرة مسيَّرة، ولم يسفر ذلك عن أي إصابات في الأفراد أو تأثير على مرافق الإنتاج”.

وأضاف البيان: “تتواصل العمليات الإنتاجية بشكل طبيعي في ظل التدابير الأمنية الشاملة المطبقة لضمان سلامة جميع العاملين والأصول، وتنسق الشركة بشكل وثيق مع جميع السلطات المعنية والقوات الأمنية التي تراقب الوضع عن كثب لضمان استمرار العمليات بشكل آمن”.

“تؤكد كل من شركة دانة غاز وشركة بيرل بتروليوم والشركاء كافة على التزامهم بضمان التشغيل الآمن والموثوق لمرافق كورمور لإنتاج للغاز بما يحمي مصالح أصحاب العلاقة ومصالح شعب إقليم كوردستان والعراق ككل”، حسب البيان.

يشار الى أن رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، أوعز بتشكيل لجنة أمنية فنية لمعرفة ملابسات الحادث في حقل كورمور داخل شركة دانة غاز في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان أوردته يوم الأحد (2 شباط 2025)، أن “القائد العام للقوات المسلحة تابع مجريات الحادث الذي وقع في حقل كورمور داخل شركة دانة غاز في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، مما أدى إلى نشوب حريق بسيط بالقرب من خزان الوقود ولم يؤثر عليه دون وقوع خسائر بشرية أو مادية ولم يؤثر أيضاً على عمل وإنتاج الحقل”.

ولفت البيان، إلى أن “القائد العام للقوات المسلحة أوعز بتشكيل لجنة أمنية فنية لمعرفة ملابسات الحادث”.

وأشار إلى أن “قيادة العمليات المشتركة استمرت في التواصل والتوجية مع القيادات الميدانية لقطعات البيشمركة في السليمانية والقواطع المحاذية لها للوقوف بشكل كامل على حيثيات هذا الحادث”.

البيان أكد أن “أي محاولة لتخريب اقتصاد البلاد والأضرار بقوت الشعب ومصالحه هي محاولة تستهدف العراقيين جميعاً”، مشدداً على أن “هذا الأمر لن تسمح به قواتنا الأمنية وستعمل على متابعة جميع تفاصيل هذا الحادث، وهي قادرة على لجم كل المحاولات الرخيصة والقصاص من كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي للبلاد”.

تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية لهجوم مساء يوم الأحد (2 شباط 2025)، نُفذ بواسطة طائرة مسيّرة، حسبما علمت شبكة رووداو الإعلامية.

وقال شاهد عيان من الموقع لرووداو إن “دخاناً أسود تصاعد من موقع الهجوم”، فيما أبلغ أحد أعضاء الفرق الأمنية المكلفة بحماية الحقل رووداو أن “الفرق الأمنية تعمل على إبعاد وحماية الموظفين”.

بدوره، قال قائممقام قضاء جمجمال، رمك رمضان، لرووداو: “لا نعلم ما إذا نُفذ الهجوم بصواريخ كاتيوشا أم بطائرة مسيّرة”، مؤكداً أن الاستهداف وقع خارج المجمع ولم يسفر عن خسائر.

هذا وجاء الهجوم بعد ساعات من تصويت مجلس النواب العراقي، على تعديل لقانون الموازنة يتيح استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وفقاً لمعلومات حصل عليها مراسل رووداو بيشوا بختيار من عدة مصادر داخل الحقل، أحدث الانفجار “دوياً قوياً، ما دفع القوات المكلفة بحماية الحقل إلى إطلاق النار، كما جُمع المتواجدون في الموقع ونقلوا إلى مكان آمن”، مضيفاً أن “قراراً أتخذ بفرض حظر للتجول داخل الحقل”.

عقب ذلك، أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، أن الهجوم على حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية مساء يوم الأحد (2 شباط 2025)، “نُفّذ انطلاقاً من ناحية البشير في محافظة كركوك”.

واتهمت المديرية في بيان لها “فصائل ميليشياوية خارجة عن القانون”، دون تسميتها، بتنفيذ الهجوم الذي وقع الساعة 7:05 مساء، مؤكدة أن الهجوم “لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، وأن الحقل وشركة دانة غاز محميان بشكل كامل”.

وكورمور هي قرية تابعة لناحية قادر كرم في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ويُعد الحقل الذي تديره شركة دانة غاز الإماراتية من أغنى المناطق بالموارد الطبيعية، وخاصة الغاز، ويتعرض لهجمات بين الحين والآخر.

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