التبرع بعائدات كتابَي بارزاني لدعم الأيتام في إقليم كوردستان

في مبادرة إنسانية جديدة، وجّه الرئيس مسعود بارزاني بالتبرع بكامل عائدات كتابيه “للتاريخ” و”بارزاني والحركة التحررية الكوردية” لدعم الأطفال الأيتام في إقليم كوردستان، وذلك وفق ما أكده رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، موسى أحمد، في تصريح خاص لـ”كردستان24″.

وأوضح موسى أحمد أن الكتابين متاحان الآن في جميع مكتبات الإقليم، ويمكن للقراء اقتناؤهما باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والفارسية والتركية، إلى جانب لغات أخرى.

كما أشار إلى أن حفلًا خاصًا سيُقام لتقديم عائدات الكتب إلى الأطفال الأيتام دون أي تمييز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بارزاني.

ويُسلّط كتابا الرئيس بارزاني الضوء على أهم المحطات في تاريخ الحركة التحررية الكوردية، بدءًا من سقوط نظام البعث، وأحداث ما بعد 2003، وكتابة الدستور العراقي الجديد، وصولًا إلى ظهور تنظيم داعش الإرهابي، وانتهاك حقوق الكورد في العراق، وأحداث 16 أكتوبر، وغيرها من المواضيع التي شكلت تاريخ الإقليم السياسي المعاصر.

تعكس هذه المبادرة التزام الرئيس بارزاني المستمر بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث عُرف بمبادراته الإنسانية التي شملت دعم النازحين، واللاجئين، وضحايا الحروب، والأيتام.

ومن خلال هذا التبرع، يأمل بارزاني في تعزيز الرعاية الاجتماعية للأطفال الذين فقدوا معيلهم، وتوفير مستقبل أفضل لهم عبر مشاريع تنموية مستدامة.

وتُعد مؤسسة بارزاني الخيرية من أبرز المؤسسات الإنسانية في الإقليم، حيث تعمل على تنفيذ مشاريع دعم الفئات الهشة، وهو ما يتماشى مع رؤية الرئيس بارزاني في تعزيز التكافل الاجتماعي داخل المجتمع الكوردي.

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