السفيرة الفنلندية في العراق تشيد بتقدم اقليم كوردستان وعلاقاته الإقليمية والدولية المتوازنة

زارت السفيرة الفنلندية لدى العراق آنو ساريلا ، اليوم الاحد ، ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد ، حيث كان في استقبالها رئيس المكتب فارس عيسى.

وتم خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة ،لاسيما التغيرات الأخيرة التي شهدتها الساحة السورية، وتداعياتها على امن واستقرار المنطقة.

كما تمت مناقشة اوضاع الكورد في سوريا وحقوقهم، في ظل النظام الجديد، ودور اقليم كوردستان، في ايجاد تفاهمات لإيجاد حل سياسي للقضية الكوردية في سوريا،دعمًا للأمن والإستقرار في المنطقة بشكل عام.

وفي جانب آخر من اللقاء،اكد الجانبان على ضرورة حل الخلافات بين اربيل وبغداد، وفق الأطر الدستورية والقانونية، التي تصب في مصلحة الشعب العراقي بجميع مكوناته.

كما اشادت السفيرة الفنلدنية بالتقدم الذي يشهده اقليم كوردستان في المجالات السياسية والإقتصادية والعمرانية، وبناء علاقات متوازنة، مع جميع دول المنطقة والعالم.

ومن جانبه، اكد رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد،ان العلاقات بين اقليم كوردستان وفنلندا تشهد تطورًا ملحوظًا، مما يساعد على ايجاد مناخات مناسبة لمشاركة الشركات الفنلندية في انشاء وتنفيذ المشاريع المختلفة في اقليم كوردستان، وبالاخص في المجالين السياحي والزراعي.

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