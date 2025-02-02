شح الأمطار و”الفئران” يهددان الإنتاج الزراعي في دهوك

تعاني مناطق زراعية في دهوك من تحديات كبيرة هذا الموسم أبرزها قلة تساقط الأمطار، وانتشار الفئران والحشرات بأعداد كبيرة، مما ينذر بتراجع الإنتاج الزراعي لمحصولي القمح والشعير.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز، أن المزارعين في قضاء “بردرش” وخاصة سهل “ناف كور” يعانون هذه التحديات ما جعلهم يعتمدون على مياه الآبار الارتوازية والسطحية في سقي محاصيلهم في ظل ندرة الأمطار حتى الآن.

لكن هذه الحلول تواجه بدورها عقبات إضافية أبرزها نقص إمدادات الكهرباء مما يزيد من صعوبة تشغيل المضخات اللازمة لري الأراضي.

ويقول الفلاح حسين أحمد، لوكالة شفق نيوز، إنهم يواجهون مشكلتين رئيسيتين هذا الموسم، الأولى هي شح الأمطار، والثانية انتشار الفئران بكثافة في الحقول الزراعية وهو ما يهدد المحاصيل.

ويوضح أنه يعتمد على الري من الآبار لكن قلة توفر الكهرباء تزيد من معاناتهم حيث لا يستطيعون تشغيل المضخات بشكل منتظم.

ويؤكد أن مشكلة الفئران خطيرة للغاية إذ يوجد في الدونم الواحد أكثر من 50 حفرة مما يستنزف المحاصيل بشكل كبير، داعياً إلى تدخل حكومي عاجل لإيجاد حلول لهذه المشكلة.

أما الفلاح جعفر جاسم، فقد سلط الضوء على أزمة الكهرباء، قائلاً لوكالة شفق نيوز، إن “الحكومة لا توفر الكهرباء بالكميات الكافية ولا نعلم متى سيصل التيار حتى يتمكنوا من تشغيل الآبار”.

ويبين أن “الكهرباء متوفرة لساعات محدودة جداً وأحياناً تصل فقط لمدة ساعة واحدة في اليوم مما يجبرنا على الري خلال فترات متأخرة من الليل”، محذراً من أن استمرار الوضع على هذا الحال سيؤدي إلى تلف المحاصيل بالكامل وخسائر فادحة.

بدوره يشير مدير دائرة كهرباء بردرش، أرشد محمد علي، خلال حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن الدائرة تلقت شكاوى الفلاحين بشأن ضعف التيار الكهربائي، مؤكداً أنهم قاموا برفع الطلب إلى مديرية كهرباء دهوك لإيجاد حل لهذه الأزمة.

ويضيف “لدينا أكثر من 170 مشتركاً من الفلاحين في المنطقة ونحن نعمل حالياً على إعداد جدول زمني لتزويدهم بالكهرباء وفق الإمكانيات المتاحة لضمان حصولهم على كميات كافية لسقي محاصيلهم”.

إلى ذلك، يلفت الخبير الزراعي، والمستشار في دائرة زراعة دهوك، أمين ياسين، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن قلة الأمطار تساهم في زيادة أعداد الفئران خاصة تلك التي تتغذى على النباتات وحبوب القمح والشعير.

ويتابع “هناك عدة طرق لمكافحة هذه الظاهرة منها استخدام الكبريت والنار وهي طريقة فعالة لكنها خطرة على الفلاحين وتتطلب اتخاذ احتياطات كبيرة، أما الطريقة الأكثر أماناً فتتمثل في تحديد حفر الفئران وطمسها بالتراب ثم فحصها بعد 24 ساعة فإذا وجدت الحفرة مفتوحة فهذا يدل على نشاط الفئران وحينها يمكن استخدام المبيدات المناسبة مثل فوسفيت الزنك بعد خلطه مع القمح أو الدقيق ووضعه في الحفر النشطة مما يساعد في الحد من انتشارها”.

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