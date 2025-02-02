التميمي زار كردستان.. مجلس الخدمة ينسِّق مع الإقليم لتوظيف الخريجين

ينسق مجلس الخدمة العامة الاتحادي مع الإقليم من أجل إعداد قاعدة بيانات دقيقة بالخريجين لغرض توظيفهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي إن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي أجرى مؤخراً زيارة إلى إقليم كردستان من أجل رسم خارطة طريق لعمليات توظيف الخريجين من الأوائل وحَمَلة الشهادات العليا في الإقليم أسوة بأقرانهم في الحكومة المركزية.

وأشار إلى أن هذا الأمر بحاجة إلى علاقة تنظيمية علمية إدارية دقيقة جداً يتم خلالها اعتماد بيانات ذات دقة عالية ترسلها حكومة الإقليم إلى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وبعدها يتم تنظيم وتوحيد هذه البيانات وإعداد سياسة شاملة لإدخالهم ضمن خطط التوظيف التي يعدُّها المجلس.

وبين اللامي أن المجلس لديه تجربة في توظيف العديد من حملة الشهادات العُليا والأوائل من مخرجات جامعات الإقليم في العديد من قطاعات الجهاز الإداري، وبالتالي فإن واجب الدولة يتمثل في رعاية وعناية جميع أبنائها من كل القوميات والطوائف والأعراق دون تمييز.

ولفت إلى أن المجلس يعمل على إنشاء مرتكز رصين من البيانات الإلكترونية الدقيقة للموارد البشرية واختصاصاتها والمجالات التي يمكن من خلالها الإفادة منها، لاسيما أن عمليات التوظيف التي تولى مهامها تجري جميعها طبقاً لعمليات الرقمنة الحديثة، دون تدخل إرادات بشرية فيها، فضلاً عن أنها تعد تطبيقاً لمجمل القوانين والقرارات كما هو الحال مع قانوني توظيف الأوائل وحملة الشهادات العليا المرقمين 59 و67 لسنة 2017، وقانون توظيف ذوي المهن الطبية والصحية المرقم 6 لسنة 2000 المُعدل، وقرارات مجلس الوزراء النافذة، إلى جانب قرار 184 المعني بتوظيف الأوائل من مخرجات الكليات الطبية والصحية على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد أن المجلس يراعي جغرافية السكن لمخرجات الكليات، إضافة إلى المهارات الشخصية والعلمية، فضلاً عن اللغوية.

ing” للمخرج ستانلي كوبريك، حيث ساعد المشاهدين على حرق 184 سعرة حرارية، يليه فيلم “Jaws” بمعدل 161 سعرة حرارية، ثم فيلم “The Exorcist” الذي أدى إلى حرق 158 سعرة حرارية

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